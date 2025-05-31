Президент Грузии заявил о давлении ЕС после начала конфликта на Украине

В феврале Кавелашвили также заявил, что после начала боевых действий на Украине западные политики оказывали давление на Тбилиси, настаивая на участии страны в конфликте с Россией. По его словам, несмотря на то что Грузия не является членом НАТО или ЕС, уже в первые дни операции ей предлагали оружие и призывали к военному вмешательству. Подобные призывы звучали как от внешних сил, так и от проевропейских политиков внутри страны.