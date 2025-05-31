Президент Грузии заявил о давлении ЕС после начала конфликта на Украине

После начала военной операции на Украине на Тбилиси стало усиливаться давление со стороны западных стран, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью испанскому изданию El Mundo. По его словам, определенные структуры в Европе и США пытались вовлечь Грузию в происходящее.
«Когда началась война, это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определенных представителей европейских и американских структур. Грузии было предложено участвовать в войне. Такое предложение было сделано за кулисами», — отметил Кавелашвили, подчеркнув, что Грузия с самого начала заняла позицию невмешательства. Других деталей о предложении президент Грузии не привел.
Он также выразил мнение, что к Тбилиси в Европейском союзе относятся несправедливо, несмотря на статус страны — кандидата на вступление. Кавелашвили добавил, что государства, которые ранее поддерживали суверенитет Грузии, начали проявлять двойные стандарты, представляющие угрозу территориальной целостности государства.
В феврале Кавелашвили также заявил, что после начала боевых действий на Украине западные политики оказывали давление на Тбилиси, настаивая на участии страны в конфликте с Россией. По его словам, несмотря на то что Грузия не является членом НАТО или ЕС, уже в первые дни операции ей предлагали оружие и призывали к военному вмешательству. Подобные призывы звучали как от внешних сил, так и от проевропейских политиков внутри страны.
Кавелашвили стал президентом Грузии по итогам президентских выборов, прошедших в стране 14 декабря 2024 года, сменив Саломе Зурабишвили. На этот пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта». Он набрал 224 голоса из 300, став единственным кандидатом на выборах.