Глава Верховного суда назвал стратегическую задачу, которую рассмотрят на ВНС

Глава Верховного суда Валентин Сукало назвал стратегическую задачу, которую будут рассматривать на Всебелорусском народном собрании, пишет Sputnik.by.
— Одна из стратегических задач, которые будут приниматься на ближайшем Всебелорусском народном собрании, это, конечно, концепция программы социально-экономического развития страны на 2026 — 2030 годы, — уточнил председатель Верховного суда.
Сукало обратил внимание, что во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым необходимо определить задачи, стоящие перед судебной системой. По его словам, будут обсуждаться не только итоги реализации социально-экономического развития Беларуси на 2020−2025 годы, но также будет рассматриваться проект концепции программы на 2026−2030 годы. Глава Верховного суда заметил, что указанный проект уже есть.
— И сформулируем, что может сделать судебная система для успешной реализации этих задач, — подчеркнул Валентин Сукало.
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