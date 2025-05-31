Глава Верховного суда назвал стратегическую задачу, которую рассмотрят на ВНС

Сукало обратил внимание, что во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым необходимо определить задачи, стоящие перед судебной системой. По его словам, будут обсуждаться не только итоги реализации социально-экономического развития Беларуси на 2020−2025 годы, но также будет рассматриваться проект концепции программы на 2026−2030 годы. Глава Верховного суда заметил, что указанный проект уже есть.