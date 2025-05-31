Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Верховного суда назвал стратегическую задачу, которую рассмотрят на ВНС

Председатель Верховного суда Беларуси высказался о программе развития страны на пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава Верховного суда Валентин Сукало назвал стратегическую задачу, которую будут рассматривать на Всебелорусском народном собрании, пишет Sputnik.by.

— Одна из стратегических задач, которые будут приниматься на ближайшем Всебелорусском народном собрании, это, конечно, концепция программы социально-экономического развития страны на 2026 — 2030 годы, — уточнил председатель Верховного суда.

Сукало обратил внимание, что во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым необходимо определить задачи, стоящие перед судебной системой. По его словам, будут обсуждаться не только итоги реализации социально-экономического развития Беларуси на 2020−2025 годы, но также будет рассматриваться проект концепции программы на 2026−2030 годы. Глава Верховного суда заметил, что указанный проект уже есть.

— И сформулируем, что может сделать судебная система для успешной реализации этих задач, — подчеркнул Валентин Сукало.

Ранее первый вице-премьер Снопков сказал про качество мобильного интернета в Беларуси к 2030 году: «Интернет будет летать везде».

Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода в июне 2025 года в Беларуси: «Похолодание, ливни и грозы».

Вместе с тем белоруска Соболенко призналась, что ей пришлось преодолеть в детстве: «Говорили, что я глупая и никогда не добьюсь успеха».

А еще мы узнали, куда сходить с ребенком в День защиты детей 1 июня, а также 30 и 31 мая 2025 в Минске: программа мероприятий и стоимость билетов.