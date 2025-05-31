Военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала», заявил в интервью Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
«Верно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной [державы] России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой», — сказал глава МИДа.
По словам Вадефуля, у Украины, которая продолжает защищаться, есть шансы занять сильную переговорную позицию об урегулировании. Для Берлина важно, чтобы украинская сторона самостоятельно принимала решения, «а не чтобы их приняли другие через ее голову», добавил он.
Если США прекратят военную поддержку Киева, это «привлечет [к помощи] новые силы в Европе», считает министр.
Говоря об отношениях России и Германии, Вадефуль не стал называть ситуацию гибридной войной, но в то же время признал, что стороны больше не находятся в ситуации «явного мира». Он заявил о необходимости «найти новые способы решения этой проблемы». «Как нам быть, например, с беспилотниками, летающими над военными объектами, или с критически важной инфраструктурой, такой как кабели передачи данных или линии электропередач, которые разрушаются за пределами суверенной зоны Германии?» — задался вопросом он. В Кремле называли обвинения в повреждении кабелей и другой инфраструктуры в адрес Москвы безосновательными и абсурдными.
Как отмечал в конце апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс, в СМИ распространяется «странная идея», что, если бои на Украине продлятся еще несколько лет, «русские падут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны». Вэнс подчеркнул, что «это не та реальность, в которой мы живем» и предупредил, что военный конфликт в будущем может перерасти в ядерный.
Российский президент Владимир Путин заявлял, что на Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку». По словам Путина, у России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения», Москва стремится устранить причины конфликта и обеспечить условия для долгосрочного мира.