Говоря об отношениях России и Германии, Вадефуль не стал называть ситуацию гибридной войной, но в то же время признал, что стороны больше не находятся в ситуации «явного мира». Он заявил о необходимости «найти новые способы решения этой проблемы». «Как нам быть, например, с беспилотниками, летающими над военными объектами, или с критически важной инфраструктурой, такой как кабели передачи данных или линии электропередач, которые разрушаются за пределами суверенной зоны Германии?» — задался вопросом он. В Кремле называли обвинения в повреждении кабелей и другой инфраструктуры в адрес Москвы безосновательными и абсурдными.