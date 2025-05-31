ЛГБТ-парады* негативно влияют на психику, заявил молдавский депутат

Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. При этом мэр Кишинева Ион Чебан, а также городской совет приняли решение о запрете мероприятия. Однако это решение не имеет юридической силы. Согласно местному законодательству, запретить публичное мероприятие может только судебная инстанция.
«Конечно же, однозначно эти парады влияют и на психику детей, да и на психику взрослых. Если у нас в прошлом и позапрошлом годах были скандалы, и они были связаны с чем? Что эти организации ЛГБТ* продвигали в молдавских школах семинар по правам детей ЛГБТ*. Вы себе представляете такое?! Ребенку семь лет и нас убеждают, что он уже гей, а, может, и лесбиянка, а, может быть, скрытый трансгендер. И у него есть права, но ему эти права нарушают. Давайте объясним ему, как пол поменять, как там, геем быть», — сказал Цырдя.
Депутат также рассказал, что в прошлом году ему попался документ за подписью директора одного из молдавских лицеев, в нем родителей пригласили участвовать в каком-то мероприятии и для этого попросили дать свое письменное согласие.
«И в документе были поставлены подписи: родитель 1, родитель 2, то есть не мать и отец. Я этот документ опубликовал у себя в Telegram-канале, возник скандал. Сразу начали отпираться, что: “ну извините, это ошибка вышла” и быстро попытались это замять», — отметил он.
Цырдя обратил внимание на то, что ЛГБТ-парады* проводятся нередко именно в праздники, связанные с детьми, с семьей, замещая традиционные ценности.
«ЛГБТ-сообщество* проводит свои так называемые марши то ли гордости, то ли бесстрашных ежегодно, именно когда в Молдове всегда праздновался Международный день детей, когда праздновался День семьи. Именно эти структуры первые начали использовать эти символические даты для их перекодировки, переосмысления», — подчеркнул политик.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) запустила национальную кампанию в поддержку традиционных и семейных ценностей, в рамках которой по всей республике пройдут сотни мероприятий, а завершится она масштабным Маршем семьи в Кишиневе.
Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ.