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Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В мультимедийной пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александра Огородникова, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества.

Источник: Sputnik.uz

В ходе мероприятия посол отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его словам, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%.

Та цель, которую обозначили президенты — товарооборот в $1 млрд — уже не кажется недостижимой. Напротив, она становится все ближе. Если удастся сохранить ежегодный темп роста на уровне 10%, выйти на этот показатель вполне реально к 2030−2031 году.

подчеркнул дипломат

Посол также сообщил о реализации крупных совместных проектов в Узбекистане. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов, а также старт совместного производства кабельной продукции.

Отдельное внимание было уделено внешнеэкономическому расширению: Беларусь выходит на рынок Афганистана через торговый хаб в Термезе.

Говоря о международных интеграционных процессах, Александр Огородников отметил важность взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан сегодня является наблюдателем при ЕАЭС. Убеждены, что взаимодействие с ЕАЭС принесет Узбекистану исключительно положительные дивиденды — как в экономической сфере, так и в продвижении национальной продукции.

заявил руководитель дипмиссии