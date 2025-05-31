Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео

В ходе мероприятия посол отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между двумя странами. По его словам, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 10%.
Та цель, которую обозначили президенты — товарооборот в $1 млрд — уже не кажется недостижимой. Напротив, она становится все ближе. Если удастся сохранить ежегодный темп роста на уровне 10%, выйти на этот показатель вполне реально к 2030−2031 году.
Посол также сообщил о реализации крупных совместных проектов в Узбекистане. В частности, в 2025 году планируется запуск производства белорусских тракторов, а также старт совместного производства кабельной продукции.
Отдельное внимание было уделено внешнеэкономическому расширению: Беларусь выходит на рынок Афганистана через торговый хаб в Термезе.
Говоря о международных интеграционных процессах, Александр Огородников отметил важность взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан сегодня является наблюдателем при ЕАЭС. Убеждены, что взаимодействие с ЕАЭС принесет Узбекистану исключительно положительные дивиденды — как в экономической сфере, так и в продвижении национальной продукции.