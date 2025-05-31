Как развивается сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном — видео

Та цель, которую обозначили президенты — товарооборот в $1 млрд — уже не кажется недостижимой. Напротив, она становится все ближе. Если удастся сохранить ежегодный темп роста на уровне 10%, выйти на этот показатель вполне реально к 2030−2031 году.