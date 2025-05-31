СМИ рассказали, что произошло на границе России из-за Германии

«Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацисткой Германии, сформировав новую 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе», — говорится в материале.
Журналисты также напомнили о проблемах с подготовкой военнослужащих в рядах Бундесвера и неудовлетворительных результатах применения немецкой техники в конфликте на Украине.
В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году.
Переброска основных соединений началась в этом году, а уже в 2027 году немецкая бригада в Литве на полигоне Руднинкай должна достичь полной оперативной готовности.
Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщало Минобороны Литвы, Германия намерена разместить тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.