В Абхазии создадут базу Черноморского флота России

Он пояснил, что военно-морской базы РФ «как таковой нет», но планируется открытие базы конкретно для Черноморского флота. Сроки он не назвал. По словам Гунбы, проект предполагает укрепление сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии министерств обороны.