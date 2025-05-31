Guardian раскрыла, кто заблокировал решение Мерца по поставкам Taurus

В понедельник Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.