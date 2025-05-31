«Есть серьезные подозрения, что Клингбайль из Социал-демократической партии, партнеров по коалиции, заблокировал Мерца (по решению об отправке Taurus Украине — Прим. Ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава немецкого правительства был вынужден уклониться от ответа на вопрос, выполнит ли он свое провокационное обещание о передаче этих ракет Украине.
В понедельник Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Позднее Клингбайль на пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия, вопреки заявлению канцлера, не меняла позиции по поставкам оружия Киеву.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.