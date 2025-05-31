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Россия и Китай согласовывают программу переговоров Путина и Си

Россия и Китай начали работу над программой переговоров лидеров двух стран, которые пройдут в сентябре. Об этом рассказал «РИА Новости» замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Он сообщил, что провел консультации в том числе с помощником главы МИД КНР Лю Бинем. Они обсудили «довольно широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений» и торгово-экономического взаимодействия.

«Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч», — сказал дипломат на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

Владимир Путин 8 мая принял председателя КНР Си Цзиньпина в Москве. На встрече президент России сообщил, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. Его поездка ожидается к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа—начале сентября.