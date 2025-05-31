Россия и Китай согласовывают программу переговоров Путина и Си

«Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. Мы над ней как раз в настоящее время работаем, согласовываем отдельные элементы этой программы, возможные документы, которые будут приняты в ходе этих встреч», — сказал дипломат на полях конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.