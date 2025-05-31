Власти Молдовы настаивают на проведении парада ЛГБТ*

Мало того, перед запрещенным городскими властями шествием депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Еуджениу Синкевич заявил об организации уже 1 июня, в День защиты детей, «европейского марша». Мероприятие намерены провести прямо в центре Кишинева, где в этот день будут проходить массовые детские праздники и представления.
Сама же идея проведения парада ЛГБТ* вызывает все больше недовольства в обществе. Так политолог и общественный деятель Виктор Жосу заявил, что гей-парады стали частью нынешней государственной политики Республики Молдова.
Да, примар Кишинева Ион Чебан пытается это запретить. Но он, видимо, не в курсе, что, согласно Стамбульской конвенции, центральная власть может потворствовать таким мероприятиям. Одним из первых шагов, которая совершила нынешняя власть, она ратифицировала эту самую конвенцию. Там все эти вещи прописаны. Но оппозиция уже сейчас должна заявлять, что после прихода к власти денонсирует эту Стамбульскую конвенцию.
Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман уверена, что молдавскому обществу пытаются навязать модель поведения, которая противоречит природе и здравому смыслу.
Организация подобных мероприятий сопровождается масштабными мерами охраны за счет государственных ресурсов. В условиях тяжелого экономического, социального и демографического кризиса тратить миллионы из бюджета на обеспечение парада меньшинства — это не просто нецелесообразно, это кощунственно по отношению к большинству граждан.
Ее коллега по фракции в парламенте Богдан Цырдя подчеркнул, что ЛГБТ*-парады однозначно негативно влияют на психику как детей, так и взрослых, их намеренно нередко проводят в международные праздники семьи и детей, чтобы подменить традиционные ценности.
Конечно же, однозначно эти парады влияют и на психику детей, да и на психику взрослых. Если у нас в прошлом и позапрошлом годах были скандалы, и они были связаны с чем? Что эти организации ЛГБТ продвигали в молдавских школах семинар по правам детей ЛГБТ. Вы себе представляете такое?! Ребенку семь лет и нас убеждают, что он уже гей, а, может, и лесбиянка, а, может быть, скрытый трансгендер. И у него есть права, но ему эти права нарушают. Давайте объясним ему, как пол поменять, как там, геем быть.
Депутат Госдумы РФ Арина Аршинова отметила, что основная часть населения Молдовы не разделяет навязываемые прозападными властями ценности и попросту «находятся в заложниках у действующей власти».
Журналист и общественный деятель Елена Пахомова-Левицкая считает, что массовой поддержки среди населения Молдовы ЛГБТ-марши не получили.
Впереди парламентские выборы, политики прекрасно понимают, что эти шествия негативно отразятся на рейтинге партии, которую они представляют. Интрига — как будет действовать полиция, будет ли она защищать нетрадиционное шествие?
Ранее мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о запрете проведения демонстраций ЛГБТ* 15 мая на территории города. Против решения мэра выступили советники от правящей в стране партии PAS, а организаторы заявили, что «праздник разнообразия» все равно состоится, поскольку запрет мэрии нарушает Закон о собраниях, по которому разрешены мирные шествия. В поддержку марша, по сообщениям местной прессы, высказались и более 30 стран Запада. Организаторами шествия являются неправительственные организации Bang Bang и Genderdoc-M, последняя получает финансирование в том числе от фонда Сороса.
* Запрещенное в России экстремистское движение.