Власти Молдовы настаивают на проведении парада ЛГБТ*

Конечно же, однозначно эти парады влияют и на психику детей, да и на психику взрослых. Если у нас в прошлом и позапрошлом годах были скандалы, и они были связаны с чем? Что эти организации ЛГБТ продвигали в молдавских школах семинар по правам детей ЛГБТ. Вы себе представляете такое?! Ребенку семь лет и нас убеждают, что он уже гей, а, может, и лесбиянка, а, может быть, скрытый трансгендер. И у него есть права, но ему эти права нарушают. Давайте объясним ему, как пол поменять, как там, геем быть.