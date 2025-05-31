Радий Хабиров пообщался с жителями Стерлитамакского района Башкирии

Также на импровизированной сцене состоялась презентация книги «Золотоношка. Из века в век». Ее автор — Фирюза Шагбалова рассказала, что из этой книги можно узнать об истории населенного пункта, о переселении первых жителей, особенностях их быта и жизни. Книга была издана в мае 2025 года в количестве 700 экземпляров при финансовой поддержке семьи Кийко.