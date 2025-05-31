Радий Хабиров пообщался с жителями Стерлитамакского района Башкирии

В частности, свою продукцию презентовали производители подсолнечного масла, хлебобулочных и кондитерских изделий, сыров и колбасных изделий.
Ремесленники Стерлитамакского района занимаются изготовлением мыла ручной работы, изделий из плетеной лозы, украшений из камня, этнофутболок, картин, имбирных пряников и многого другого.
Глава региона порекомендовал ремесленникам активнее пользоваться мерами государственной поддержки, предусмотренных республиканской программой поддержки народных промыслов. Сами ремесленники рассказали, что они активно участвуют во всех ярмарках, в том числе и фестивале гостеприимства «Купец 2.0», который ежегодно проходит в Стерлитамаке.
Радий Хабиров и гости праздника вместе с жителями деревни стали зрителями концертной программы, в которой выступили местные коллективы художественной самодеятельности района.
Также на импровизированной сцене состоялась презентация книги «Золотоношка. Из века в век». Ее автор — Фирюза Шагбалова рассказала, что из этой книги можно узнать об истории населенного пункта, о переселении первых жителей, особенностях их быта и жизни. Книга была издана в мае 2025 года в количестве 700 экземпляров при финансовой поддержке семьи Кийко.
Глава республики также пообщался с юными спортсменами, которые занимаются спортивной борьбой и их тренерами, пожелал им новых спортивных побед.
И.о главы администрации Стерлитамакского района Салават Муртазин пояснил, что при поддержке семьи Кийко в этом году планируется открытие спортивной секции самбо, сейчас идет поиск тренера.
Радий Хабиров порекомендовал принять участие в республиканской программе «Сельский тренер» для того, чтобы найти наставника для детей и быстрее открыть спортивную секцию по борьбе.
Глава Башкортостана и президент Российского книжного союза пообщались с представителями ветеранских, боевых и патриотических организаций и волонтерами, которые изготавливают масксети и другую необходимую продукцию для нужд специальной военной операции. Радий Хабиров поговорил и с ветеранами и участниками СВО, поблагодарил их за службу Родине и мужество при исполнении воинского долга.