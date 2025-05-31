Стали известны первые кандидаты на пост главы Татарастана

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Решение было принято 30 мая на заседании президиума политического совета под руководством секретаря реготделения, председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.
Согласно процедуре, кандидатов могут предлагать как президиум генсовета партии, так и члены регионального политсовета. В данном случае инициатива исходила от татарстанских партийцев.
В дальшейшем 16 июня президиум регионального отделения проведет встречи с местными партийными секретарями, на которых кандидаты представят свои программы. В мероприятии должны участвовать не менее 75% ответственных лиц.
После этого президиум выберет одну кандидатуру и направит ее на утверждение в президиум генерального совета партии.
Окончательное решение будет принято 27 июня на 38-й конференции татарстанского отделения «Единой России» в культурном центре «Сайдаш» путем тайного голосования.
Таким образом, в ближайшие недели станет известно, кто официально будет выдвинут партией на пост главы Татарстана.