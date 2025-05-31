Картаполов: Зеленский может оставить Украину без Харькова, Одессы и других городов

По словам Сакса, вариант с разделом Украины подобно тому, как была разделена Германия после Второй мировой войны, исключать нельзя — но «все зависит от того, как эта война закончится». Он отметил, что Киеву было бы выгоднее завершить конфликт сейчас, так как в этом случае Украина сохранила бы большую часть своих территорий, уступив часть из них. После этого страна «была бы в безопасности, у нее был бы нейтральный статус, и она могла бы восстановиться».