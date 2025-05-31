Bild: прошедшая неделя стала «черной» для Зеленского

Как отметил обозреватель издания Юлиан Рёпке, летняя наступательная кампания «пока является полным успехом для россиян». В материале говорится, что армия РФ в течение семи дней взяла под свой контроль 18 населенных пунктов — «почти 200 кв км».
«Особенно тяжелая ситуация [для ВСУ складывается] в Сумах (Сумской области), на северо-востоке Украины», — пишет Рёпке. В статье приводится оценка экспертов, которые отмечают, что «Украина не в состоянии остановить это продвижение». В то же время наиболее быстрыми темпами наступление армии РФ развивается в ДНР. В целом российские силы атакуют украинские позиции «почти на всем фронте протяженностью около 500 км», констатирует Bild.
Зеленский посетил Берлин 28 мая. Одобрения германской стороны на поставки Taurus он так и не получил. В то же время Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании ФРГ производства дальнобойного оружия на Украине.