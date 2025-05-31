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Bild: прошедшая неделя стала «черной» для Зеленского

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Нынешняя неделя была «черной» для Владимира Зеленского: в Берлине ему ответили отказом на поставки дальнобойных ракет Taurus, а на Украине российская армия продвигается все быстрее на запад. Об этом говорится в статье германской газеты Bild.

Источник: Reuters

Как отметил обозреватель издания Юлиан Рёпке, летняя наступательная кампания «пока является полным успехом для россиян». В материале говорится, что армия РФ в течение семи дней взяла под свой контроль 18 населенных пунктов — «почти 200 кв км».

«Особенно тяжелая ситуация [для ВСУ складывается] в Сумах (Сумской области), на северо-востоке Украины», — пишет Рёпке. В статье приводится оценка экспертов, которые отмечают, что «Украина не в состоянии остановить это продвижение». В то же время наиболее быстрыми темпами наступление армии РФ развивается в ДНР. В целом российские силы атакуют украинские позиции «почти на всем фронте протяженностью около 500 км», констатирует Bild.

Зеленский посетил Берлин 28 мая. Одобрения германской стороны на поставки Taurus он так и не получил. В то же время Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании ФРГ производства дальнобойного оружия на Украине.