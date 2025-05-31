Кремль заявил, что Франция «не понимает сути России»

Франция стоит «на пути усиления давления на Россию», а не на пути мира, заявил в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По-прежнему Франции кажется, что от России можно чего-то добиться давлением, это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны», — сказал он, выразив сожаление, что президент Эмманюэль Макрон «не понимает реального положения дел».
Французский лидер неоднократно призывал усилить давление на Россию. 26 мая он заявил после критических высказываний американского коллеги Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, что надеется на превращение этого «гнева» в «действия», в частности, «гораздо более масштабный пакет санкций».
Президент США тогда заявил, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей» на Украине, запуская дроны и ракеты. Кроме того, он сказал, что рассматривает возможность ввести санкции против Москвы. Перед этим Минобороны России отчитывалось о нескольких групповых и массированных ударах по украинским объектам, в том числе с использованием комплекса «Искандер».
Песков, комментируя эти заявления, отметил серьезные усилия Вашингтона, приложенные для начала переговорного процесса по Украине, поблагодарил Трампа за «содействие» и указал, что подобные моменты «связаны с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», которые Москва отслеживает.
Он также отмечал, что «эвентуальные рассуждения» насчет влияния возможных санкций США на переговоры Москвы и Киева неуместны. Песков сказал, что на этот счет «много сливов» в СМИ, которые «де-факто принимают участие в кампании» по срыву мирного процесса, чтобы «подзадоривать американцев на введение санкций». Трамп так и не выразил однозначно свою позицию по усилению ограничений.