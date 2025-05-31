Кремль заявил, что Франция «не понимает сути России»

Президент США тогда заявил, что Путин «совершенно сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей» на Украине, запуская дроны и ракеты. Кроме того, он сказал, что рассматривает возможность ввести санкции против Москвы. Перед этим Минобороны России отчитывалось о нескольких групповых и массированных ударах по украинским объектам, в том числе с использованием комплекса «Искандер».