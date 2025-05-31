Радий Хабиров рассказал об уникальной деревне Башкирии

Золотоношка — единственная в Башкортостане деревня, где более 125 лет компактно проживают украинцы, где сохранилась история, язык, культура, быт украинского народа. Деревня выделяется своей моноэтничностью, более 80 процентов ее жителей — украинцы. Она основана в плодородной степи около 1898−1900 гг. крестьянами-переселенцами во главе с купцом Антоном Фомичем Черненко Полтавской губернии Малороссии. Они перенесли название своего родного города — Золотоноша. Село по сей день состоит из трёх частей (бывших первопосёлков) — собственно Золотоношки, Полтавки и Малодеевки, со временем слившихся в одно село, отчасти превратившихся в одноимённые улицы (концы).