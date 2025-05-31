Радий Хабиров рассказал об уникальной деревне Башкирии

«Здесь живут украинцы, которые хранят свой язык, традиции. Мы сейчас ищем, где строить культурный центр украинский. Эту деревню, скорее всего, мы выбираем центром и здесь будем строить. Вы сами видели, какие красивые песни, костюмы сохраняют. Наша задача — все это поддержать, хранить мир, дружбу, согласие», — отметил Радий Хабиров.
Справка:
Деревня Золотоношка входит в состав сельского поселения Тюрюшлинский сельсовет. В селе 3 улицы, численность населения — 560 человек.
Золотоношка — единственная в Башкортостане деревня, где более 125 лет компактно проживают украинцы, где сохранилась история, язык, культура, быт украинского народа. Деревня выделяется своей моноэтничностью, более 80 процентов ее жителей — украинцы. Она основана в плодородной степи около 1898−1900 гг. крестьянами-переселенцами во главе с купцом Антоном Фомичем Черненко Полтавской губернии Малороссии. Они перенесли название своего родного города — Золотоноша. Село по сей день состоит из трёх частей (бывших первопосёлков) — собственно Золотоношки, Полтавки и Малодеевки, со временем слившихся в одно село, отчасти превратившихся в одноимённые улицы (концы).
В 2006 году здесь на базе Дома Дружбы народов Республики Башкортостан был создан уникальный украинский историко-культурный центр, который традиционно проводит народные праздники. На базе центра создан народной ансамбль украинской песни «Зоряний світ». Ежегодно работает украинский детский летний лингвистический лагерь «Кобзарик».