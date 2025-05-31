Песков: если жена дает пощечину мужу, это не просто так

Ранее американское агентство Associated Press распространило видео прилета президента Франции во Вьетнам. На кадрах Макрон все еще находится внутри самолета, в этот момент появляется рука его жены, хотя ее саму не видно. Она быстро подняла руку к лицу мужа, будто дав пощечину. BFM TV добавляет, что глава государства выглядел удивленным, но быстро повернулся, чтобы поприветствовать встречающих. После инцидента пара спустилась по трапу. Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она проигнорировала ее и держалась за поручень.