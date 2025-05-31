Самарская область: первый год Вячеслава Федорищева

Очень большой комплекс проблем необходимо было решить, чтобы запустить работу по проходке второй линии метро. Они были связаны с финансированием федеральным, которое было получено до 2024 года. Нам необходимо было его продлить. Оно связано с взаимодействием с Ростехнадзором, с приемкой этих работ, с оценкой действий подрядчика, субподрядчика. И в итоге комплекс этих проблем решен, проходка запустилась. У нас два года на то, чтобы завершить все работы. Получится раньше — будет хорошо. Жесткие сроки ставим строителям, но 2027 год сейчас у нас стоит как точка запуска.