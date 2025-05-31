Самарская область: первый год Вячеслава Федорищева

Накануне годовщины губернатор в беседе с журналистами рассказал о промежуточных итогах работы в регионе. Вопросы Вячеславу Андреевичу задавал главный редактор «Московского Комсомольца в Самаре» Александр Ирдуллин, а также журналист ГТРК «Самара» Данил Рыбалко, корреспондент телеканала «Губерния» Ольга Павловская и журналист информационного портала «ВолгаНьюс», блогер Ксения Штефан.
Публикуем ответы губернатора на те вопросы, что больше всего волнуют аудиторию вышеупомянутых СМИ, а значит, большинство жителей Самарской области. Самое важное, кратко, без «воды» и без кавычек. Полную видеоверсию интервью, за подготовку которой редакция благодарит ГТРК «Самара» и информационное агентство СОВА, мы опубликуем сегодня вечером.
О разнице в восприятии региона в июне 24-го и 25-го годов.
Оно не может быть одинаковым, потому что, когда я был назначен исполняющим обязанности губернатора Самарской области, я не работал в субъекте. По итогам года по всем направлениям, которыми занимается правительство области, сейчас я точно знаю проблематику.
У коллег, которые по направлениям стали специалистами, министрами, заместителями, есть четкое понимание, как эти проблемы мы вместе решаем. Сейчас мы на 100% погружены в работу каждого направления. И точнее, эмоционально глубже понимаем, как регион развивается.
О «варягах», о «местных» и новой команде.
Год назад в половине министерств не было руководителей. Многие из них перешли на другую работу, кто-то был арестован. На самых сложных направлениях, таких как строительство, транспорт, ЖКХ, не то, что руководителя не было — никто не хотел брать на себя ответственность и решать проблемы, которые там давно укоренились. Это первое.
Второе. Во многих федеральных структурах, которые работают на территориях, ротация по регионам существует и находит подтверждение как практика успешная. Потому что человек, который проработал на одной территории, прошел определенный путь, стал специалистом — это уже состоявшийся руководитель. Он понимает, как влиять на решение тех или иных вопросов, какие есть возможности для развития.
Можно скептично относиться к назначениям вне территории. Знать и любить свой край, в котором работаешь, точно можно. Но я вас уверяю, что все люди, которые переехали сюда на работу, с уважением, и уже за год с любовью относятся к краю, весь свой профессионализм и опыт применяют. Поэтому мы не стесняемся приглашать на работу людей из других регионов. И конечно же, делаем ставку на ребят, которые здесь уже состоялись, которые прошли большой путь в Самарской области.
О резонансных кампаниях — от газового хозяйства до коррупции в спорте.
Курс ни по одному из направлений мы не корректируем. Задача стоит — наведение порядка, ведение правильной хозяйственной деятельности, трансформация отношения ресурсоснабжающих компаний к требованиям жителей. Да, по многим направлениям тактика работы меняется исходя из того, как развиваются события. Как и в любом другом деле. Когда инициируем те или иные изменения, понимаем, что будет сопротивление, будет определенная инерция, будут сложности. Это все есть, но курс не меняется. Курс на то, чтобы решать задачи жителей, не изменится.
О мусорной реформе.
Мы не оперируем такими понятиями, как саботаж. Все материалы, которые могут трактоваться как нарушение закона, передаем правоохранительным органам. К бывшему региональному оператору соответствующий иск на той неделе будет представлен. Новый региональный оператор, который сейчас временно работает, будет участвовать в конкурсе, чтобы стать региональным оператором постоянно.
Были сложности с теми субподрядчиками, кто неправильно организовывал деятельность: халтурили, не выполняли требования. На замену им приходят либо более опытные, либо наш региональный оператор, обладающий собственной техникой. Мы сейчас с федеральной компанией ППК РЭО объединяем усилия. Региональный оператор будет двойного подчинения, двойного владения: федерального и регионального. Видим, что не везде еще работа настроена, но планомерно движемся к тому, чтобы она была везде организована на высоком уровне.
О комиссии Госсовета по промышленности и о беспилотниках.
Задача госсовета и его комиссий не в том, чтобы поддерживать конкретный регион. (В. Федорищев возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Промышленность» — ред.) Они образованы, чтобы собирать мнение регионов по мерам, которые дополнительно нужно внести, чтобы развивать отрасли.
Мы регион индустриальный. Решения, которые идут на пользу промышленности России, идут на пользу и нашим предприятиям. В частности, по беспилотникам мы за последний год существенно нарастили свое присутствие. Можно сказать, Самара стала одним из центров разработки и производства беспилотной техники в России.
Речь не только о беспилотной составляющей в небе. Речь идёт о наземных изделиях, об изделиях, которые производятся для работы на воде. Комиссия по промышленности предложила много решений, которые сейчас поддерживаются. Из последнего: так как разработчики в основном там малые предприятия, мы предложили освободить от НДС тех, кто разрабатывает и производит беспилотную технику меньше 30-ти кг по весу. Дума уже приняла в первом чтении этот закон.
О строительстве станции «Театральная».
Очень большой комплекс проблем необходимо было решить, чтобы запустить работу по проходке второй линии метро. Они были связаны с финансированием федеральным, которое было получено до 2024 года. Нам необходимо было его продлить. Оно связано с взаимодействием с Ростехнадзором, с приемкой этих работ, с оценкой действий подрядчика, субподрядчика. И в итоге комплекс этих проблем решен, проходка запустилась. У нас два года на то, чтобы завершить все работы. Получится раньше — будет хорошо. Жесткие сроки ставим строителям, но 2027 год сейчас у нас стоит как точка запуска.
Об общественном транспорте.
Решение обновить подвижной состав мы прошлым летом приняли. Сделали первый шаг, но в программе развития прописали ежегодное обновление трамвайного парка, автобусного парка. Наведение порядка с маршрутами межрегиональными, муниципальными.
На половине регулируемых маршрутов в Самаре обновили автобусы. Это заметно, но это не решает проблем полностью. Проблемы будем решать системно, из года в год.
Сейчас закупили 70 трамваев. В течение пяти лет их будет гораздо больше. Обновили сотни автобусов в Самаре. Будет больше. По маршрутам: сейчас Московский институт, который мы привлекли, закончил анализ, как можно трансформировать всю систему. Будем постепенно внедрять.
О ремонте дорог.
В прошлом году, когда начали работать, дополнительно направили порядка 4 миллиардов на муниципальные дороги. В этом году сразу в бюджет подгрузили ещё 7. Этого более чем достаточно, чтобы последовательно увеличивать возможности каждого муниципального образования.
По Сызрани почти вдвое увеличился этот бюджет. По Самаре мы в этом году сделаем 70 километров ремонта. Это больше, чем в прошлом. Ожидаем, что подрядчики существенно повысят качество своей работы. Если раньше на контроль привлекались в основном организации, связанные с конкретными подрядчиками, то теперь будет независимый контроль.
О развитии ГЧП, концессионных соглашениях и решении не тратить миллиарды впустую.
Мы пересматриваем подходы, потому что есть разные формы государственно-частного партнерства — ГЧП. Мы же, по сути, взяли этот год на то, чтобы проанализировать каждую из концессий. Сейчас этот процесс идет. Не принимаем решения по новым концессиям пока: действует мораторий на один год. Анализируем, смотрим. Приняли это решение, чтобы избежать ошибок, допущенных ранее по тем концессиям, которые уже заключены. Они десятками миллиардов забирают возможности нашего бюджета.
Недавно правительство приняло решение рассмотреть частную концессионную инициативу по одной из ключевых магистралей — Центральной. Будем работать целый год над тем, чтобы оценить трафик, подготовку, проектирование. И будем несколько раз вместе с квалифицированными экспертными центрами, с федеральными министерствами смотреть на это решение. Можем его принять, можем нет. Будет зависеть от аналитики, но мы теперь по-другому смотрим на концессии. Поэтому здесь в этом году у нас не будет никаких новых концессий, кроме тех, которые либо были заложены когда-то, либо которые требуют обновления.
О привлечении инвестиций в регион.
У нас скоро Петербургский Международный Экономический Форум, мы там планируем подписать достаточно много соглашений. Гораздо больше, чем подписывали раньше. На прошлом форуме заключили инвестиционных соглашений на 30 миллиардов рублей. Сейчас у нас количество заявок и подготовленных проектов, которые мы одобрили и будем подписывать, порядка 200 миллиардов. Это конкретные заводы, конкретные линии, конкретные новые инвесторы.
Много форумов, выставок проходит, в которых принимаем участие на уровне министров, зампредов, специалистов. Нет задачи быть везде. Чтобы системно работать, необязательно во всех форумах участвовать. Мы не будем сильно расширять географию присутствия. Наш профиль —промышленность. Есть «Иннопром», есть форум в Узбекистане, Конечно же, Петербургский экономический форум. Мы участвуем. Но задача — работать здесь, на земле, поэтому географию расширять сильно не будем, а качество работы будем системно повышать.
О КРТ, плотной застройке, перегруженных школах, детских садах и больницах.
Мы полностью пересмотрели подход к комплексному развитию территорий и выдаче разрешений на строительство. И в целом к строительной политике в части обеспечения новых комплексов социальной инфраструктурой. Если это большие комплексы, то застройщиком будут построены школы, детские садики. Если объекты небольшие, то застройщики будут участвовать в софинансировании социальных объектов, которые строятся рядом. Я говорил о том, что сейчас строим 20 школ. У нас в этом году три школы в высокой степени готовности. Две в Тольятти, одна в Сызрани. Они должны запуститься к следующему учебному году.
У нас программа капремонтов достаточно большая, мы ее расширили и по школам, и по медицинским учреждениям. В программе развития описано, какие объекты где будут появляться. Она гибкая в том плане, что при необходимости, при большом запросе мы можем к нему добавлять некоторые объекты.
О подготовке к международному форума «Россия — спортивная держава».
В этом году запланирована сдача 100 спортивных объектов. Некоторые уже начинают появляться. Мы должны за 5 лет построить примерно 500 новых объектов, чтобы расширить возможности наших жителей заниматься спортом. Второе. У нас, так как мы становимся центром развития беспилотных систем, очень сильно повышаются возможности для участия в новом виде спорта беспилотном, гонке дронов. Поэтому финал Чемпионата России по беспилотникам пройдет у нас на стадионе на «Самара Арена». Это будет первое такое большое зрелищное представление этого вида спорта на большем стадионе.
К нам приедет порядка 3000 человек: мы всегда рады гостям, будет октябрь, поэтому будем рассчитывать, что погода позволит показать все красоты Самары.
О долге «Крыльев Советов» и спонсорском контракте ХК «Лада».
Полностью свои обязательства выполним. Это обязательство клуба перед госкомпанией (перед «РТ-Капитал» — дочерней организацией Ростеха — ред.). Это меч Дамоклов, который висит над командой, над бюджетом. Самое главное, ГК «Ростехнологии» — структура дружественная, партнерская, которая всегда поддерживала команду. И странно, что раньше не отдали этот долг. Но мы этот вопрос решили.
С «Ладой», когда я начал работать год назад, тоже было не все так просто. Очень много было радости по поводу выхода в высшую лигу, и очень много сложностей связано с процессом бюджетирования, с поиском партнеров. Как следствие — давление на игру. Задача, которую год назад поставили — сделать так, чтобы у «Лады» был постоянный партнер профессиональный, который бы знал и разбирался, и любил хоккей, и при этом еще имел возможность финансировать клуб. Мы такого партнера нашли — это компания «Полипласт». Переговоры шли долго, последние полгода, наверное. Речь идет о больших суммах. В среднем это порядка одного миллиарда в год.
О «Школе героев», поддержке участников СВО и гуманитарной помощи приграничным регионам.
Сейчас запущен второй поток (Школы героев). Будем смотреть на возможности не только очного, но и дистанционного обучения с тем, чтобы расширить возможности, чтобы не только, как у нас сейчас, 45 очных и 45 тех ребят в запасе, которые сейчас участвуют в военной операции. Но еще чтобы были дистанционные курсы, которые позволили бы тем, кто хочет, получить эти знания. На таких ребят опираемся, приглашаем к себе на работу, рекомендуем в ключевые структуры. Это точно те люди, которые честно и целенаправленно будут служить там, где будет поручено.
Когда начались интервенции в Курскую область в августе прошлого года, мы сразу же связались с теми людьми, которые тогда работали там. Договорились, что будем помогать. Потом, когда регион возглавил Александр Хинштейн, посмотрели с ним вместе, что мы можем сделать, несколько направлений обозначили, помогли в преддверии 9 мая в восстановлении многих объектов и продолжим эту работу.
О захвате земель в нацпарке «Самарская Лука» и других особо охраняемых природных территориях.
Мы во взаимодействии с прокуратурой сейчас готовим несколько мероприятий, связанных с полным аудитом. И, как следствие, контрольно-надзорными мероприятиями и решениями в отношении тех земельных объектов, которые уже созданы. Ну и, конечно же, наша задача, чтобы новые объекты такого рода не появлялись вообще. У нас работает и контрольный комитет во взаимодействии с природоохраной. Поэтому все материалы, которые у вас есть, передавайте нам. Лично занимаюсь этим вопросом.
О возврате прямых выборов в Городскую думу Самары.
Прямые выборы позволяют нашим жителям определиться, кого бы они хотели видеть своим представителем. Кого бы они хотели видеть как человека, который отвечает в законодательном поле за развитие той или иной территории, по-честному обозначает проблему и предлагает решения. Поэтому здесь этот шаг, который мы сделали, — это необходимость. Мы сейчас будем смотреть, как будет идти кампания. Уверен, что она будет очень насыщенной, даже внутри партии.
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