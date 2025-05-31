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МО Украины: авиацию ВСУ подключат к «военному Wi-Fi» НАТО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/ Украинские военные самолеты получат возможность пользоваться системами связи и управления, так называемым военным Wi-Fi НАТО. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Источник: AP 2024

«Подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI), — написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — “военного Wi-Fi” НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot)».

По ее словам, CSI используют большинство стран НАТО, «поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами».

26 мая министерство обороны Нидерландов сообщило, что направило Украине последние из обещанных 24 истребителей F-16. В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких истребителей Mirage 2000. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более чем о шести машинах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что зарубежные истребители не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».