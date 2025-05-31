Медведев ответил главе МИД ФРГ о том, что не стоит ждать поражения России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что поражения России, обладающей ядерным оружием, на Украине ждать не стоит и в этом в Берлине стали «честнее сами с собой».