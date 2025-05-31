«Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», — написал Медведев.
Свое заявление Вадефуль сделал в интервью Süddeutsche Zeitung. Немецкий министр заявил, что военный конфликт России и Украины завершится переговорами, а полной капитуляции ядерной державы ожидать не приходится. Вадефуль признал, что отношения между Россией и Германией больше не являются «явным миром».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в апреле отмечал, что ожидания полного поражения России не соответствуют реальности и конфликт может перерасти в ядерный.