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Медведев ответил главе МИД ФРГ о том, что не стоит ждать поражения России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что поражения России, обладающей ядерным оружием, на Украине ждать не стоит и в этом в Берлине стали «честнее сами с собой».

Источник: РИА "Новости"

«Мы же с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики», — написал Медведев.

Свое заявление Вадефуль сделал в интервью Süddeutsche Zeitung. Немецкий министр заявил, что военный конфликт России и Украины завершится переговорами, а полной капитуляции ядерной державы ожидать не приходится. Вадефуль признал, что отношения между Россией и Германией больше не являются «явным миром».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в апреле отмечал, что ожидания полного поражения России не соответствуют реальности и конфликт может перерасти в ядерный.