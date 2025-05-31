Главы парламентов Казахстана и Узбекистана ознакомились с инновационными проектами в Алматы

Кроме того, гости ознакомились с рядом успешных стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта, участников экосистемы Astana Hub. К примеру, Codiplay (экосистема для обучения цифровым навыкам детей и подростков), Pleep (система по созданию онлайн-менеджера по продажам на основе Искусственного интеллекта), AIDENTIS (диагностирование неправильного прикуса у людей на основе ИИ), Dereknet и NeuronOil (создание математических цифровых двойников нефтегазовых месторождений, позволяющие заранее прогнозировать добычу нефти, газа и других составляющих). Все стартапы уже вышли на стадию промышленного внедрения. Часть из них нашла применение за рубежом.