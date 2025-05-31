ЛГБТ-повестка* навязывается либералами, заявил клирик кишиневского храма

По его словам, либеральный мир декларирует одно, но на самом деле человечеству навязывает лишь определенную идеологии. «Их лозунг “Долой все идеологии” фактически означает, что в мире есть только одна идеология, их, а все, кто остальные, — все враги человечества в лучшем случае, а в самом худшем — еще и агенты Москвы, и Путина. Американцам хватило физической силы развернуть свою жизнь и сказать, а чего это мы должны слушать весь этот бред? А чего это их идеология святее, чем Папа Римский? Почему это у нас быть гомосексуалистом — знак почета, уважения, а критиковать это нельзя? Что это за священная корова, которой нужны права больше, чем есть в конституции для всех? Почему эти их парады должны защищаться полицией, если большинство этого не хочет?» — отметил священнослужитель.