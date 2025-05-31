Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай отреагировал на сравнение Макроном защиты Украины и Тайваня

Китайское посольство в Сингапуре отреагировало на слова президента Франции Эммануэля Макрона о сравнении защиты Украины и Тайваня. Реакцию дипломатов приводит Reuters.

Источник: AP 2024

Макрон на форуме в Сингапуре порассуждал о судьбе Тайваня, отметив, что России позволено брать под контроль территории Украины без ограничений. В свою очередь китайские дипломаты сочли подобное высказывание неприемлемым.

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы», — пояснили в посольстве, отметив, что ситуация с Тайванем является внутренним делом Китая.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам спикера, возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом.