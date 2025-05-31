Берлин предложил «внимательнее» изучить тему замороженных активов России

Передать Украине замороженные в Европе российские активы было бы справедливо, но нужно учитывать и аргументы против этого, заявил глава ведомства федерального канцлера Германии и министр по особым поручениям Торстен Фрай в интервью FAZ.
«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, справедливо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. в нынешней ситуации я считаю, что нам нужно гораздо внимательнее изучить вопрос российских государственных активов. Мы не должны позволить России играть с нами. Однако если мы хотим достичь перемирия мирными средствами, то инструментов у нас не так много. Поэтому я за использование всех доступных средств», — сказал Фрай в ответ на вопрос о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
Говоря о роли американского президента Дональда Трампа в усилиях Европы относительно украинского кризиса министр выразил надежду, что республиканец в этом вопросе «на стороне Европы». «Главным уроком» он назвал необходимость развивать самостоятельность ЕС, в особенности в плане безопасности.
«Конечно, мы можем внести гораздо больший вклад в нашу обороноспособность, чем сейчас. Нам следовало начать это делать раньше», — подчеркнул Фрай.
Вопрос о конфискации замороженных в Европе российских активов разделил политиков на Западе. Некоторые страны идею поддерживают, некоторые — нет. Сумма заблокированных средств в ЕС — примерно $227 млрд, как уточняет Bloomberg на 31 мая. Российский Минфин оценивал общую стоимость замороженных российских резервов в 2022-м примерно в $300 млрд. ЕС уже переводил Украине средства из доходов от реинвестирования российских активов.
Так, немецкий канцлер Фридрих Мерц отмечал, что если есть возможность задействовать эти средства «на надежной законной основе», это будет сделано. В то же время французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что правовой базы для этого нет.
В Москве предупреждали, что попытки Запада использовать замороженные российские активы для помощи Киеву не останутся без последствий. Россия в ответ также будет смотреть, что может конфисковать, и обратится в суды, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.