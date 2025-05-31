Берлин предложил «внимательнее» изучить тему замороженных активов России

«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, справедливо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. в нынешней ситуации я считаю, что нам нужно гораздо внимательнее изучить вопрос российских государственных активов. Мы не должны позволить России играть с нами. Однако если мы хотим достичь перемирия мирными средствами, то инструментов у нас не так много. Поэтому я за использование всех доступных средств», — сказал Фрай в ответ на вопрос о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.