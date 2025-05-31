В Башкириии подписали соглашение с Российским книжным союзом

— Соглашение в ближайшее время наполним реальным содержанием. Для начала разработаем Программу развития и поддержки чтения в Республике Башкортостан до 2030 года. Обязательно создадим при Правительстве межведомственную рабочую группу по развитию и поддержке инфраструктуры чтения, — пообещал премьер-министр.
Он подчеркнул, что у Российского книжного союза есть хорошие практики, «которые мы могли бы учесть в своей работе». Планы обсудили с президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным.
— Наша целевая аудитория — это, конечно, молодое поколение, которое всю информацию сегодня черпает из соцсетей. Но Интернет может стать нам другом, и мы на это рассчитываем — с помощью идей и технологий, которые принесет Книжный союз, — резюмировал Андрей Назаров.