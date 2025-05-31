В Башкириии подписали соглашение с Российским книжным союзом

— Наша целевая аудитория — это, конечно, молодое поколение, которое всю информацию сегодня черпает из соцсетей. Но Интернет может стать нам другом, и мы на это рассчитываем — с помощью идей и технологий, которые принесет Книжный союз, — резюмировал Андрей Назаров.