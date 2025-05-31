Bild: РФ и страны НАТО одновременно проведут военные учения в Балтийском море

При этом, по мнению руководителя отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнеса Петерса, действия России вполне легитимны. Маневры РФ, уточнил он, направлены на разведку и слежение «за противоположной стороной». В этих действиях также нет ничего удивительного, убежден Петерс, ведь Россия не раз высказывала отношение к расширению НАТО и теперь «демонстрирует свою силу».