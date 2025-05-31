Guardian: глава минфина Германии мог заблокировать решение Мерца по Taurus

Мерц обещал передать ВСУ дальнобойные ракеты еще до своего прихода к власти, когда находился в оппозиции к предыдущему правительству канцлера Олафа Шольца. А 26 мая он сообщил, что Великобритания, Германия, Франция и США ~больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине~: Киеву разрешено наносить удары по военной инфраструктуре на всей российской территории. Клингбайль в тот же день опроверг заявление канцлера, уточнив, что не существует «новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство».