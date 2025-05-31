Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС согласилось отпустить 10 заложников и передать 18 тел погибших израильтян

«В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем (Израиля. — Прим. БЕЛТА) согласованного числа палестинских заключенных», — говорится в заявлении.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения в Telegram.

«В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем (Израиля. — Прим. БЕЛТА) согласованного числа палестинских заключенных», — говорится в заявлении.

При этом движение не указало сроки, в которые готово освободить заложников.

ХАМАС также обозначило требование «прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи».

Ранее сообщалось, что план Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа содержит 13 пунктов и предусматривает перемирие сроком на 60 дней с обязательным обменом заложниками и заключенными в первые недели. -0-