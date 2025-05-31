ХАМАС согласилось отпустить 10 заложников и передать 18 тел погибших израильтян

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения в Telegram.
«В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем (Израиля. — Прим. БЕЛТА) согласованного числа палестинских заключенных», — говорится в заявлении.
При этом движение не указало сроки, в которые готово освободить заложников.
ХАМАС также обозначило требование «прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи».
Ранее сообщалось, что план Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа содержит 13 пунктов и предусматривает перемирие сроком на 60 дней с обязательным обменом заложниками и заключенными в первые недели. -0-