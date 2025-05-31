The Daily Telegraph: «коалиция желающих» готовится к прекращению поставок США оружия Украине

Как указывает газета, на прошедшей в Гааге встрече представителей внешнеполитических ведомств «коалиции желающих» были мрачные настроения. «Она по большей части была посвящена тому, как сохранить необходимый уровень помощи Украине, когда мы предполагаем, что США продолжат предоставлять только специфические услуги, такие как разведданные», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.