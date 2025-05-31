The Daily Telegraph: «коалиция желающих» готовится к прекращению поставок США оружия Украине

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Коалиция желающих» разрабатывает планы по дальнейшей поддержке Украины в случае отказа США поставлять ей оружие. Об этом со ссылкой на источники говорится в материале газеты The Daily Telegraph, сообщает ТАСС.
«Давайте будем трезво смотреть на ситуацию и признаем, что США никогда не будут с нами заодно», — сказал изданию неназванный западный чиновник.
Как указывает газета, на прошедшей в Гааге встрече представителей внешнеполитических ведомств «коалиции желающих» были мрачные настроения. «Она по большей части была посвящена тому, как сохранить необходимый уровень помощи Украине, когда мы предполагаем, что США продолжат предоставлять только специфические услуги, такие как разведданные», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.
Отмечается, что на фоне позиции США Великобритания и Франция смещают фокус с вопроса отправки своих войск в Украину после прекращения огня на долгосрочную поддержку Украины без участия Вашингтона. -0-