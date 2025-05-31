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США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США не хотят, чтобы переговоры России и Украины затягивались на годы, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

Источник: © РИА Новости

«Это не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — отметила она.

Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом.

Переговоры по Украине

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

Обмен пленными уже завершился.