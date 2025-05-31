США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе

«Это не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — отметила она.