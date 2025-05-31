США не хотят тянуть с переговорами РФ и Украины

«Это (переговоры — прим. URA.RU) не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.