США не хотят тянуть с переговорами РФ и Украины

По мнению Брюс, РФ и Украина должны самостоятельно принимать решения по урегулированию конфликта.
Соединенные Штаты выступают против затягивания переговорного процесса между Москвой и Киевом на месяцы или даже годы, поскольку в разрешении украинского конфликта важен каждый день. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Это (переговоры — прим. URA.RU) не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.
Брюс отметила, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему выражает надежду на скорое урегулирование ситуации на Украине и сохраняет позитивный настрой. Как подчеркнули в Госдепартаменте, Вашингтон выдвигает собственные условия по разрешению украинского кризиса, однако окончательные решения должны быть приняты Россией и Украиной в ходе переговорного процесса.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что среди западных союзников Украины есть силы, не заинтересованные в завершении конфликта, а украинская сторона шла на переговоры под давлением США из-за риска потери поддержки. При этом Вашингтон уже выдвигал условия урегулирования и призывал стороны к конкретным предложениям, а Россия заявляла о готовности к диалогу без предварительных условий.