В Финляндии депутата родом из России исключили из фракции

«Основанием для исключения стали недопустимое поведение Ивана Девяткина на заседаниях фракции, а также неоднократные действия, противоречащие ценностям партии», — говорится в заявлении.
Девяткин в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что из горсовета он не уходит и продолжит представлять своих избирателей там. Говоря о причинах исключения, он отметил, что «неподобающее поведение» выразилось в том, что он повысил голос на одной из партийных встреч, за что потом извинился. Пункт о нарушении ценностей «Левого союза» он связал с тем, что помогал людям, которые страдают из-за закрытия границ с Россией, в частности, получающим российскую пенсию пожилым.
Город Лаппеэнранта находится на юго-востоке Финляндии, примерно в 40 км от границы с Россией. На своем сайте 35-летний Девяткин рассказывает, что переехал туда учиться в 2012 году из России. Он эколог по профессии.
«Я выступаю за инклюзивную демократию, которая делает Лаппеэнранту нашим общим домом, независимо от происхождения. Я верю, что каждый житель нашего города имеет право на равное и справедливое обращение», — говорится на сайте депутата.
Среди предвыборных обещаний Девяткина — улучшение интеграции трудовых мигрантов и их семей; поддержка Лаппеэнранты как города на границе Запада и Востока, привлечение инвестиций и развитие международного сотрудничества; экологически ответственное развитие города.
Помимо поддержки открытия российско-финской границы, Девяткина упрекали за то, что он не осудил военную операцию на Украине. Из-за этого Социал-демократическая партия Финляндии исключила его из своих предвыборных списков.
В горсовет Лаппеэнранты он избрался этой весной, за него проголосовал 541 человек.