В Финляндии депутата родом из России исключили из фракции

Девяткин в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что из горсовета он не уходит и продолжит представлять своих избирателей там. Говоря о причинах исключения, он отметил, что «неподобающее поведение» выразилось в том, что он повысил голос на одной из партийных встреч, за что потом извинился. Пункт о нарушении ценностей «Левого союза» он связал с тем, что помогал людям, которые страдают из-за закрытия границ с Россией, в частности, получающим российскую пенсию пожилым.