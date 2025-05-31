Степашин выразил огорчение нынешней ситуацией на Украине.
Возглавляющий Российский книжный союз Сергей Степашин выразил мнение, что в будущем Украина может вернуться к состоянию, в котором она находилась в советский период. Тогда она была мирным государством, известным своим выдающимся футболом и достойными гражданами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Такой, какой я помню ее в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — ответил Степашин на вопрос агентства о том, каким он представляет будущее Украины. Глава книжного союза отметил, что нынешняя ситуация в стране является настоящей трагедией и несчастьем.
Степашин заявил, что не исключает возможности сохранения Украиной своего суверенитета. По его словам, у России не было намерения полностью захватить украинскую территорию, подобные цели изначально не ставились. Он напомнил, что президент России Владимир Путин с самого начала специальной военной операции подчеркивал, что речь идет о невступлении Украины в НАТО.
Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признавал, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток является обоснованной. Кроме того, он подчеркивал отсутствие единства в альянсе по вопросу членства Украины.