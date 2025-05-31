Степашин предсказал будущее Украины

Степашин заявил, что не исключает возможности сохранения Украиной своего суверенитета. По его словам, у России не было намерения полностью захватить украинскую территорию, подобные цели изначально не ставились. Он напомнил, что президент России Владимир Путин с самого начала специальной военной операции подчеркивал, что речь идет о невступлении Украины в НАТО.