«Такой, какой я помню её (Украину. — Прим. Life.ru) в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — заявил Степашин.
По его мнению, распад Советского Союза обернулся для Украины «катастрофой и бедой». При этом, Степашин не исключил, что Незалежная сможет сохранить свой суверенитет. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается завоевывать всю территорию страны. Степашин процитировал президента РФ Владимира Путина, подчеркнув необходимость устранения «нацизма» и недопущения вступления Украины в НАТО, что, по его словам, необходимо донести до мирового сообщества.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о новой войне при отказе будущих властей Украины от договорённостей. Он также отметил, что не видит среди основного набора действующих лиц киевского режима тех, кто мог бы быть уполномочен на заключение мирного договора.