Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин призвал вернуть «замечательную» Украину, как во времена СССР

Президент Российского книжного союза, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин высказался за возвращение Украины к советской модели. Его слова приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Такой, какой я помню её (Украину. — Прим. Life.ru) в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми», — заявил Степашин.

По его мнению, распад Советского Союза обернулся для Украины «катастрофой и бедой». При этом, Степашин не исключил, что Незалежная сможет сохранить свой суверенитет. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается завоевывать всю территорию страны. Степашин процитировал президента РФ Владимира Путина, подчеркнув необходимость устранения «нацизма» и недопущения вступления Украины в НАТО, что, по его словам, необходимо донести до мирового сообщества.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о новой войне при отказе будущих властей Украины от договорённостей. Он также отметил, что не видит среди основного набора действующих лиц киевского режима тех, кто мог бы быть уполномочен на заключение мирного договора.