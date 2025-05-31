Степашин призвал вернуть «замечательную» Украину, как во времена СССР

По его мнению, распад Советского Союза обернулся для Украины «катастрофой и бедой». При этом, Степашин не исключил, что Незалежная сможет сохранить свой суверенитет. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается завоевывать всю территорию страны. Степашин процитировал президента РФ Владимира Путина, подчеркнув необходимость устранения «нацизма» и недопущения вступления Украины в НАТО, что, по его словам, необходимо донести до мирового сообщества.