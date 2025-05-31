Госдеп: Москва и Киев должны сами прийти к соглашению в ходе переговоров

Дата следующих переговоров уже обозначена.
Москва и Киев могут самостоятельно принять решение по урегулированию конфликта на Украине в ходе прямых переговоров, несмотря на наличие просьб со стороны США. Об этом 31 мая заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«В рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент [США Дональд Трамп] публично заявляет, что он чувствует… Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — сообщила Брюс в эфире телеканала Fox News.
По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон выступает против затягивания переговорного процесса между Москвой и Киевом на месяцы или годы и настаивает на скором разрешении конфликта. Брюс добавила, что американский президент сохраняет позитивный настрой и выражает надежду на скорое урегулирование ситуации.