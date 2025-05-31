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СМИ раскрыли, почему Британия не заявит о войне с Россией в обзоре стратегической обороны

Великобритания 2 июня заявит о «непосредственной и насущной» угрозе от России. Это будет сделано в июньском обзоре стратегической обороны (SDR). Однако Лондон не будет делать заявлений о состоянии войны с Москвой из-за якобы вызовов России в киберсфере. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: Life.ru

«В 130-страничном документе, написанном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет содержаться предупреждение о “немедленной и насущной” опасности, исходящей от России, и, как ожидается, в нём будут в значительной степени использованы уроки, извлечённые из боевых действий на Украине», — пишет издание.

При этом Британия охарактеризует угрозу от России, как самую высокую с конца холодной войны. Также в обзоре будет упомянут Китай, как «сложный и неизменный вызов» для Лондона.

Ранее Посольство России ответило на планы Британии нанять хакеров для борьбы с РФ. В дипмиссии заявили, что Лондон признал участие в цифровой агрессии против Москвы.