СМИ раскрыли, почему Британия не заявит о войне с Россией в обзоре стратегической обороны

Великобритания 2 июня заявит о «непосредственной и насущной» угрозе от России. Это будет сделано в июньском обзоре стратегической обороны (SDR). Однако Лондон не будет делать заявлений о состоянии войны с Москвой из-за якобы вызовов России в киберсфере. Об этом сообщает The Guardian.