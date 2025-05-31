СМИ раскрыли, почему Британия не заявит о войне с Россией в обзоре стратегической обороны

«В 130-страничном документе, написанном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет содержаться предупреждение о “немедленной и насущной” опасности, исходящей от России, и, как ожидается, в нём будут в значительной степени использованы уроки, извлечённые из боевых действий на Украине», — пишет издание.
При этом Британия охарактеризует угрозу от России, как самую высокую с конца холодной войны. Также в обзоре будет упомянут Китай, как «сложный и неизменный вызов» для Лондона.
Ранее Посольство России ответило на планы Британии нанять хакеров для борьбы с РФ. В дипмиссии заявили, что Лондон признал участие в цифровой агрессии против Москвы.