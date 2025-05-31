Политолог Бовт о диалоге России и Украины: «С Зеленским практически невозможно договориться»

Шансы на полное прекращение огня в ближайшее время все же невысоки, при этом их нельзя вообще отметать, считает эксперт. Политолог поясняет: «Меморандум может сработать, если процесс урегулирования разделить на две фазы: краткосрочную и долгосрочную. В долгосрочном плане, как следует из слов [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова, Москва ставит цель, чего уж далеко ходить за фразами, снести нынешний киевский режим. Потому что ни с [и. о. президента Украины Владимиром] Зеленским, ни с его окружением полноценно договориться о долгосрочном мире нельзя — по всем тем позициям, по которым выдвигала требования Россия».