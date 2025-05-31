Киеву и Москве трудно найти общий язык, это не секрет, но договариваться придется, как ни крути. Эксперт Георгий Бовт считает, что лазейка для урегулирования конфликта есть, сообщает «Царьград».
На данный момент позиции России и Украины не могут сойтись в одной точки. У каждой стороны свои условия, выполнения которых будут добиваться при любом раскладе. Автор телеграм-канала «Бовт знает» сообщает: «Это заставляет думать, что дальнейший прямой диалог — о втором раунде переговоров уже заявлено — будет малоперспективным». Георгий Бовт является кандидатом исторических наук, политологом.
При этом эксперт полагает, что стороны ведут обсуждения в кулуарах, что дает надежду на поиск лазейки, а она очень даже вероятна.
Шансы на полное прекращение огня в ближайшее время все же невысоки, при этом их нельзя вообще отметать, считает эксперт. Политолог поясняет: «Меморандум может сработать, если процесс урегулирования разделить на две фазы: краткосрочную и долгосрочную. В долгосрочном плане, как следует из слов [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова, Москва ставит цель, чего уж далеко ходить за фразами, снести нынешний киевский режим. Потому что ни с [и. о. президента Украины Владимиром] Зеленским, ни с его окружением полноценно договориться о долгосрочном мире нельзя — по всем тем позициям, по которым выдвигала требования Россия».
Само перемирие должно быть заключено на многих уровнях. Как минимум, необходимо выработать режим соблюдения прекращения огня, важно определить, кто будет наблюдающим, необходимо проработать схему отвода тяжелых вооружений, каким образом приостановить западные поставки на Украину и т.д.
Политолог Сергей Станкевич рассказывал «Царьграду» о страхе Европы перед потенциальным союзом России и США. Больше всех, естественно, переживают Великобритания и Франция, которые и в страшном сне не могут себе представить договор между Россией и Штатами, в рамках которого будет предложено, как будет существовать Киев.
Европейцы всеми силами пытаются помешать прямым переговорам России и США, периодически устраивая провокации накануне важных событий.
Станкевич: «И до разговора Трампа с Путиным звонил Стармер, звонил Макрон, они хотели обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадем». Зеленский же пользуется своим любимым эмоциональным шантажом, как настоящий артист, коим киевский лидер по сути и является. Мол, его страдания слишком велики, поэтому он имеет право на любые требования. Рассчитывает на жалость Штатов, но что-то получается не очень. Эксперт полагает, что война на поле боя Зеленским уже проиграна, несмотря на все его мольбы.