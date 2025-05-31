Госдеп: у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине

У Соединенных Штатов есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев за столом переговоров. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс в эфире Fox News.
США не хотят, чтобы переговоры двух сторон затягивались на месяцы и годы, считая, что каждый день имеет значение, отметила она.
«Условия урегулирования конфликта… должны быть между сторонами, Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, каковы наши требования, но это будет зависеть от них», — сказала Брюс.
Ранеее Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах РФ и Киева. О втором раунде переговоров заявил Сергей Лавров.
При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Вашингтон «надеется на возобновление переговоров» между РФ и Киевом и Украиной в начале июня.