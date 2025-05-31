Sky News: в МАГАТЭ заявили, что Иран проводил секретные ядерные испытания

В отчёте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), базирующегося в Вене, говорится, что Иран проводил секретные ядерные испытания, кроме того, страна накопила уран до уровня, пригодного для создания ядерного оружия, передает Sky News.
«Были обнаружены следы урана в двух-четырёх местах, что указывает на проведение Тегераном секретных экспериментов», — приводит издание информацию из отчета.
Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что у Тегерана достаточно урана, чтобы сделать несколько ядерных бомб.
«По состоянию на 17 мая Иран накопил 408,6 кг урана, обогащённого до 60%, — на 133,8 кг больше, чем в последнем отчёте МАГАТЭ за февраль», — говорится в материале.
Ранее Израиль оповестил США, что готовится атаковать ядерные объекты Ирана.