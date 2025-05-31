Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Об этом он высказался в вечернем обращении в субботу.
Украинский лидер заявил, что у Киева по состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем приедет российская делегация в Стамбул.
По словам Зеленского, такой информации нет также ни у Турции, ни у США, как и у других партнеров Киева.
При этом глава киевского режима не уточнил, будет ли Украина присутствовать на этих переговорах.
Ранее американские СМИ писали, что Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы он принял в них участие, несмотря на то, что Москва не соглашается обнародовать свои предложения до переговоров.
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