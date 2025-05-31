Алаудинов: страны НАТО более полугода готовили операцию ВСУ в Курской области

«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной», — сказал господин Алаудинов «РИА Новости». Он отметил, что на реализацию были направлены все ресурсы НАТО.
По оценкам Апти Алаудинова, Украина хотела использовать захваченные в тот момент территории в качестве преимущества на переговорах. «Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение», — добавил командир. Он считает, что противник уже не сможет восстановиться после потерь.
Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту России Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. Глава государства поручил создать комплексную программу восстановления приграничных территорий, в том числе Курской области.
Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».