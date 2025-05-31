Алаудинов: страны НАТО более полугода готовили операцию ВСУ в Курской области

По оценкам Апти Алаудинова, Украина хотела использовать захваченные в тот момент территории в качестве преимущества на переговорах. «Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение», — добавил командир. Он считает, что противник уже не сможет восстановиться после потерь.