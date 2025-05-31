Германия в последнее время делает жесткие заявления в отношении России. Чего только стоит фраза канцлера Мерца о снятии запрета на дальность ударов вглубь России. При этом Берлин не ожидает полного поражения России, естественно, не в последнюю очередь из-за наличия у России ядерного оружия. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, ответил представителям Германии на их громкие заявления в сторону нашей страны, сообщает KP.RU.
Помимо Мерца, в отношении России недавно высказывался и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Политик заявил следующее: «С самого начала было ясно, что этот конфликт, скорее всего, закончится путём переговоров. Ведь очевидно, что полного поражения в виде капитуляции ядерной державы России ожидать не стоит. В этом плане мы стали более честны с собой».
Но не все так просто, как это видится немецкому дипломату, об этом заявил Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что Германия, если верить ее представителям, не ждет полного поражения России, то Россия, в свою очередь, ждет экономического провала ФРГ. А все из-за неумелой и глупой политики Берлина.
Медведев сделал соответствующий пост в соцсетях, причем не английском: «Вадефуль говорит, что он больше не ждет полного поражения России из-за наличия у нее ядерного потенциала. Однако мы с нетерпением ждем экономического краха Германии из-за ее глупой политики».
В целом, в последнее время Германия очень любит выступить с громкими заявлениями по России. В середине мая глава Минобороны Германии обвинил Владимира Путина в отсутствии желания говорить о мире на Украине. Видимо, из далекой Германии не смогли рассмотреть попыток России призвать Киев к переговорам, хотя мы делали это много раз. А вот Украина единственная, кто идет против мира, устраивая все новые провокации.
Сергей Лавров, глава МИД РФ, заявил, что Россия в любом случае одержит победу и будет добиваться своих целей, которые были поставлены. Западу стоит быть максимально внимательным при обсуждении данного вопроса, но удержать некоторых европейских политиков от странных высказываний, которые могут спровоцировать ненужные разговоры на разных уровнях, просто невозможно. Однако даже Мерца успели осадить его же коллеги по немецкому правительству.
Правда, далеко не все западные политики сквозь зубы говорят о будущей победе интересов России в конфликте. Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, отметил, что Россия уже победила.
«Несмотря на то, что ситуация для НАТО и Украины становится все хуже и хуже, европейцы и Зеленский по-прежнему не хотят выполнять требования России и вместо этого усиливают риторику. Самообман и отчаяние, вероятно, приведут к очень опасной ситуации», — заявил Дизен.