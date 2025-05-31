В целом, в последнее время Германия очень любит выступить с громкими заявлениями по России. В середине мая глава Минобороны Германии обвинил Владимира Путина в отсутствии желания говорить о мире на Украине. Видимо, из далекой Германии не смогли рассмотреть попыток России призвать Киев к переговорам, хотя мы делали это много раз. А вот Украина единственная, кто идет против мира, устраивая все новые провокации.