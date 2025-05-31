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Алаудинов назвал срок подготовки вторжения ВСУ в Курскую область блоком НАТО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вторжение в Курскую область более полугода готовилось комитетом штабов блока НАТО.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что вторжение в Курскую область более полугода готовилось комитетом штабов блока НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Алаудинова, подготовку бойцы проходили в Великобритании и других странах НАТО.

Они собрали все имеющиеся у них ресурсы, все виды иностранной техники и бойцов, операция готовилась на протяжении более полугода, отметил генерал.

Украинские войска все равно потерпели поражение и вероятность, что они смогут восстановиться, мала, добавил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» назвал целью освобождение всех русских регионов в составе Украины.