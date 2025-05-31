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Житель курской Суджи рассказал, с помощью чего выживал при оккупации ВСУ

Житель курского города Суджа Владимир Зорин поделился необычной историей своего выживания в период оккупации украинскими военными.

Житель курского города Суджа Владимир Зорин поделился необычной историей своего выживания в период оккупации украинскими военными. Как сообщает «Россия 24», мужчина был вынужден питаться сырыми крупами и мукой из-за отсутствия воды, а в качестве питья использовал… обычное варенье.

«Компоты закончились, томатный сок тоже подходил к концу. А пить-то хотелось постоянно. Тогда я доставал банку с вареньем и пил его», — рассказал Зорин.

По его словам, именно этот сладкий продукт помог ему сохранить силы в самые тяжелые дни.

Эта история стала одним из многих свидетельств трудностей, с которыми столкнулись жители приграничных территорий во время боевых действий. Варенье, традиционный русский продукт, в экстремальных условиях превратилось в настоящий источник жизни.

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