Житель курской Суджи рассказал, с помощью чего выживал при оккупации ВСУ

Житель курского города Суджа Владимир Зорин поделился необычной историей своего выживания в период оккупации украинскими военными. Как сообщает «Россия 24», мужчина был вынужден питаться сырыми крупами и мукой из-за отсутствия воды, а в качестве питья использовал… обычное варенье.