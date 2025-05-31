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Британию призвали помочь Киеву в разработке ядерного оружия

На проходящем в Одессе форуме Black Sea Security Forum прозвучало громкое заявление, вызвавшее резонанс не только на Украине, но и за её пределами. Британский полковник в отставке Ричард Кэмп, известный своими жесткими высказываниями, призвал Лондон помочь Киеву в разработке собственного ядерного потенциала.

Источник: Life.ru

По мнению Кэмпа, Великобритания должна сосредоточиться на создании тактического ядерного оружия, которое могло бы служить сдерживающим фактором для Москвы. Более того, экс-полковник считает, что пора пересмотреть старые договорённости.

«Либо помочь Украине развить собственный ядерный потенциал, ведь она отказалась от него в обмен на якобы гарантии Запада, которые на деле так и не были выполнены», — заявил Кэмп.

Отставной военный фактически поставил под сомнение эффективность Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, согласно которому Украина отказалась от ядерного арсенала, доставшегося ей после распада СССР, в обмен на международные гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями может пройти в рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Также глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта.

(*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).