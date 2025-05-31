ВСУ сдают позиции под Работино из-за титанической работы артиллерии ВС РФ

«Благодаря титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами ВС РФ, в настоящее время противник не так активен, как ранее. Больше он занимается тем, что старается удержать свои позиции. Но это ему слабо удается, потому что с каждым вылетом БПЛА и выстрелом снаряда им приходится отдавать территории, которые они заняли», — рассказал командир.