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ВСУ сдают позиции под Работино из-за титанической работы артиллерии ВС РФ

Боевикам ВСУ приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ стремятся цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но точные удары российской артиллерии заставляют их отступать. Об этом сообщил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач», передает РИА Новости.

«Благодаря титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами ВС РФ, в настоящее время противник не так активен, как ранее. Больше он занимается тем, что старается удержать свои позиции. Но это ему слабо удается, потому что с каждым вылетом БПЛА и выстрелом снаряда им приходится отдавать территории, которые они заняли», — рассказал командир.

Также он добавил, что боевикам ВСУ приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении среди ВСУ наблюдается усталость и апатия.