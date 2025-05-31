«Украинцы и тут играют в какие-то игры. Зеленский пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Надо сказать, что сама Украина передала свой меморандум Соединённым Штатам до того, как передать его России», — сказал он.
По словам Джонсона, украинские власти делают вид, будто не получили меморандум от России, при этом сами нарушают дипломатические протоколы, сначала обращаясь к Вашингтону. Он подчеркнул, что подобная тактика лишь затрудняет диалог и демонстрирует отсутствие доброй воли у Киева.
Ранее Кремль отказался публиковать проекты меморандумов, содержащие предложения России и Украины по прекращению огня. В Кремле подчеркнули, что такие документы не подлежат огласке, поскольку касаются чувствительных аспектов переговорного процесса.