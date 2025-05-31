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«Играет в игры»: В США обвинили Зеленского во лжи из-за российского меморандума

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон усомнился в заявлениях Владимира Зеленского касательно меморандума России по урегулированию конфликта. Он считает, что украинская сторона сознательно манипулирует фактами. Об этом он заявил в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале «Deep Dive».

«Украинцы и тут играют в какие-то игры. Зеленский пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Надо сказать, что сама Украина передала свой меморандум Соединённым Штатам до того, как передать его России», — сказал он.

По словам Джонсона, украинские власти делают вид, будто не получили меморандум от России, при этом сами нарушают дипломатические протоколы, сначала обращаясь к Вашингтону. Он подчеркнул, что подобная тактика лишь затрудняет диалог и демонстрирует отсутствие доброй воли у Киева.

Ранее Кремль отказался публиковать проекты меморандумов, содержащие предложения России и Украины по прекращению огня. В Кремле подчеркнули, что такие документы не подлежат огласке, поскольку касаются чувствительных аспектов переговорного процесса.