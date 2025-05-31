В Болгарии прошли акции протеста против перехода на евро

Организаторы акций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие с планом замены лева и с отказом в проведении референдума по данному вопросу. Участники опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране. Кроме того, по их мнению, местная валюта является одним из символов независимости Болгарии. -0-