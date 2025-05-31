В Болгарии прошли акции протеста против перехода на евро

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи противников перехода на евро вышли на акции протеста в болгарской столице Софии и в других городах страны против перехода на евро, сообщает РИА Новости со ссылкой Болгарское национальное радио.
«Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии “Возрождение”, “Величие”, МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», — указывается в материале.
В связи с акцией в Софии пришлось перекрыть движение. Манифестации также прошли в городах Перник, Русе, Пловдив, Ямбол, Враца.
Организаторы акций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие с планом замены лева и с отказом в проведении референдума по данному вопросу. Участники опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране. Кроме того, по их мнению, местная валюта является одним из символов независимости Болгарии. -0-