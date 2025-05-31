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Госдеп: США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались на месяцы и годы

«Это (переговоры. — Прим. БЕЛТА) не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти», — сказала Тэмми Брюс.

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не хотят, чтобы переговоры России и Украины затягивались на месяцы и годы, поскольку имеет значение каждый день. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает РИА Новости.

«Это (переговоры. — Прим. БЕЛТА) не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти… Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение», — сказала Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News, комментируя переговорный процесс по разрешению конфликта в Украине.

По ее словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта и сохраняет оптимистичный настрой. -0-