Британский адмирал: НАТО увеличила расходы на оборону на 30% за 10 лет

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны НАТО увеличили свои оборонные расходы на 30% по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщает ТАСС.
«Оборонные расходы в НАТО на 30% выше, чем десятилетие назад. Они станут еще больше, в основном из-за увеличения военных бюджетов европейских стран», — сказал он.
Радакин также отметил, что мир сейчас переживает «эпоху противоборства и конкуренции, когда под угрозой находится стратегическая стабильность».
Форум «Диалог Шангри-Ла» завершится 1 июня. Как указывает агентство, в нем принимают участие министры обороны и военные лидеры из США, стран ЕС, Индии, Пакистана, Японии и других государств Азии. -0-